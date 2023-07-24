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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Zoom' cezası! Günaydın'a MYK yasağı

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Gökhan Günaydın#MYK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:58

CHP’de yönetim ile muhalifleri karşı karşıya getiren “değişim” ve “Zoom krizi” tartışmalarının gölgesinin düştüğü dünkü Parti Meclisi (PM), parti tarihinin en gerilimli toplantılarından birine sahne oldu. MYK kararı ile görevlerinden alınan 4 il başkanı ve 1 ilçe başkanının itirazları kabul edilmedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın toplantıya katılmalarını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılmasını yasakladığı öğrenildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde son yılların en kritik ve en uzun süren Parti Meclisi toplantısı yapıldı. 9 saat süren o toplantıda tansiyon ve sesler yüksekti.

60 KİŞİLİK OYLAMA BIÇAK SIRTI BİTTİ: 31 KABUL, 30 RET

Parti Meclisi'nde MYK kararı ile görevden alınan 4 il ve 1 ilçe başkanının itirazları görüşüldü. O itirazlar üçte iki oy alınamaması nedeniyle yapılan gizli oylama ile bıçak sırtı bir sonuçla kabul edilmedi. 31 kabule karşı 30 ret gibi neredeyse ortaya yarı yarıya bir sonuç çıktı.

ÖZEL VE GÜNAYDIN TEPKİSİ

Parti Meclisi'ne katılanlar arasında Ekrem İmamoğlu ile sızdırılan Zoom toplantısında olan kişiler de vardı. O isimler toplantıya katılmalarının etik dışı olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın toplantıya katılmalarını eleştirdi.

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GÜNAYDIN'A MYK YASAĞI

Sözcü'den İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladığını ancak Günaydın'ın bu karara uymayacağını yazdı.

"5 GÜN ÖNCE KARARINI AÇIKLADI"

Kılıçdaroğlu'nun 5 gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e Gökhan Günaydın ile ilgili kararını bildirdiğini ve Özel'in de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar ettiği aktarıldı.

Aktarılan bir diğer bilgiye göre ise söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun, "Gökhan Bey, Parti Meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi yanlış mu biliyorum?" sorusu, Günaydın'ın da bilgilendirme yapması Kılıçdaroğlu'nda bardağı taşıran damla oldu.

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İTİRAZ EDECEK

Bir diğer yandan İsmail Saymaz'ın yazdığı detaylar arasında Gökhan Günaydın'ın MYK toplantısına katılacağı, hakkındaki karara itiraz edeceği biliniyor.

Akıllardaki bir soru da Gökhan Günaydın gibi Özgür Özel'in de toplantıda bulunması.

Peki Günaydın gibi, Özel'e de bir yaptırım gelecek mi?

CHP'li yetkililer bu soruya, "Özel söz almıyor, onun bir görevi yok. Biz toplantıya katıldıkları için tavır almıyoruz. Günaydın'ın bir görevi olduğu için tavır alıyoruz" cevabını verdi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Gökhan Günaydın#MYK