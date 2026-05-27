Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurultay açıklaması: 'Tedbir kararı kalkınca en kısa sürede yapılır! Halkın gerçekleri duyması lazım'

Kılıçdaroğlu "Adnan Beker'in militanlarının orada ne işi var bunların çoğu partili değil. Taş atmak için olay çıkarmak için ahlaki sorunu olan kişilerin orada ne işi var. CHP milletvekilleri randevu alarak gelmezler genel merkeze. Protesto etmeye gelenlerde oldu. Çıkıp dövdük mü? Orası kimsenin babasının malı değildir orası halka aittir." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Sayın Bahçeli, aradı, teşekkür ettim kendisine. Doğal olarak her bayramda bir şekliyle bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin öyle kibar bir özelliği var, arar. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz. Sayın Özgür Özer ile bir görüşme olmadı ama olur tabii. Niye olmasın? Bayramlaşma da olur, tabii niye olmasın?

Ayrışmak doğru değil. Bizim partinin itiraz kültürü var, bu partiyi diri tutar.

GENEL BAŞKANI KURULTAY SEÇER

Kurultay yapılacak. Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay yapılacak. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarla beraber görüşeceğiz. Hukukçular ile bir araya gelip oturup konuşacağız. Kurultayı nasıl yaparız en kısa sürede bunları konuşacağız. Kurultay olacak çare yok.

Genel Başkanın nasıl seçileceği belli. Kurultayı devre dışı bırakamazlar. Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi.

Bir parti yönetimi hukuk içinde ciddiyetle yapılır. Dedikodularla iş yapılmaz. İhraç söylentisi dedikodu.

İhraç varsa açarsın partinin tüzüğünü o kurala göre yaparsın. Ben seni beğenmedim partiden ihraç edeceğim diye birşey olmaz. İhraç etmenin de kuralları var, kurallara uymamız gerek.

Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir partinin kapısı mı kapatılır vatandaşa milletvekiline. Bir gerekçe ile anlatılması gerekiliyor. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir, halka ait bir yer orası. Nasıl almazlar içeri.

Ben de içim burkularak izledim. Olmamalıydı. Milletvekilleri girseydi ne olacaktı? CHP tarihinde hiçbir zaman kapılar kapatılmadı. Genel Merkezde akıl tutulması yaşandı.

Partinin hukukuna uyacaksınız. Grup Başkanı nasıl seçilir, divana oturacak arkadaşlar nasıl seçilir? Partinin tüzüğü var, onlara uymak zorundayız.

Medyanın tek taraflı yayın yaptığını biliyorum. Niye böyle bir yayın yapıyorlar onu da anlamıyorum. Hiç düşünmediğim söylemediğim sözler yazılıp çiziliyor. Halka doğru bilgileri verecek medya. Bizim hatalarımız da eksiğimiz de olmuştur. Hatamızı hatırlatan biri olduğunda teşekkür ederiz.

"BÜTÜN GERÇEKLERİ HALK İLE PAYLAŞMAK ZORUNDAYIM"

Benim elimde olsa yarın sabah Kurultaya giderim ben. Ama hukukçu değilim bilmiyorum. Siyasi davalarda uygulanmayan kararları her zaman sorguladım. Bir kişinin düşüncesinden dolayı hapse atılmasını asla doğru bulmadım. Bugün de aynı düşüncedeyim. Kimse düşüncesinden dolayı gözaltına alınamaz. Dün yasak olanı bugün hep beraber kabul ediyoruz. Onlar farklı siyasi tutukluluk farklı şey. Siz bir Kurultayı parayla satın alamazsınız diyor yargı diyor bunu. Ben söylemiyorum.

Önümüzdeki süreçte MYK'yı oluşturacağız partiyi toplayacak. Kurultayın önünü bi açalım aday olup olmayacağım belli olur.

Milletvekillerinin gidiş talimatı benden değil. Randevu ayrı. Görüşülür. Bunların ayrıntılarını halkla buluşmada anlatacağım. Halkın da partililerin de gerçekleri duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı bütün gerçekleri halkla paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldi."