Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'yla görüşme iddialarına yanıt

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CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Girişte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşeceğine ilişkin iddialarla ilgili şöyle konuştu: “Onların hepsi asparas. Çarşamba günü yemek yiyeceğimiz gibi bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda sayın başkan arar geleceği günü belirtir o çerçevede konuşuruz. Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel."

YAVAŞ: ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK

ABB Başkanı Yavaş ise basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu.