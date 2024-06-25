×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'yla görüşme iddialarına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kılıçdaroğlu#Mansur Yavaş
Kemal Kılıçdaroğlundan İmamoğluyla görüşme iddialarına yanıt
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 21:33

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'yla görüşeceğine ilişkin "Onların hepsi asparagas. Çarşamba günü yemek yiyeceğimiz gibi bir şey yok. Talep olursa İmamoğlu ile de görüşürüz yabancı değil" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ABB Sıhhıye Tesisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Girişte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşeceğine ilişkin iddialarla ilgili şöyle konuştu: “Onların hepsi asparas. Çarşamba günü yemek yiyeceğimiz gibi bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda sayın  başkan arar geleceği günü belirtir o çerçevede konuşuruz. Bizim partili arkadaşlarımız, yabancı birisi değil. Oturacağız, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, onları konuşuruz yani. Bayramlaştık, gayet güzel."

YAVAŞ: ÖZEL BİR GÜNDEMİMİZ YOK

ABB Başkanı Yavaş ise basın mensuplarına, “Özel bir gündemimiz yok, sadece sayın Genel Başkanımızla uzun süredir görüşmemiştik. Ben bayramda kendisini aradım. Görüşemediğimizi söyledim. Burada daha önce yemek de yemiştik. Aynı yerde yemek ikram edelim dedik, hepsi bu” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kılıçdaroğlu#Mansur Yavaş

BAKMADAN GEÇME!