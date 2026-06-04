Kritik gün: Salı | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı yanıtı

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CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 'mutlak butlan' kararı vermiş ve Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olarak tekrar göreve dönmüştü.

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP'de deyim yerindeyse 'deprem' yaşandı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinden çok sert açıklamalar yapıldı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısında konuşma yapacağını duyurmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'UMARIM' YANITI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haftaya grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya 'umarım' yanıtını verdi.

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu da toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haftaya grup toplantısını yapacak mısınız sorusuna Kılıçdaroğlu oldukça kısa bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu sadece 'umarım' ifadesini kullandı. Zaten dün parti sözcüsü Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını yapacağını söylemişti. Bunun için de herhangi bir engel olmadığının altını çizmişti. Bugün de yine o soru bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Kılıçdaroğlu da grup toplantısı yapacak mısınız sorusuna 'umarım' yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: TOPLANTIYI BEN YAPACAĞIM

Önümüzdeki hafta Salı günü oldukça kritik ve merakla bekleniyor. Çünkü Grup Başkanı Özgür Özel. Ve bu nedenle bu hafta grup toplantısını Özgür Özel yapmıştı. Özgür Özel Grup Başkanı olduğu için grup toplantısını kendisinin yapacağını söylüyor. Önümüzdeki hafta da Özgür Özel Manisa'da olacak. Bu nedenle önümüzdeki hafta Salı günü Kılıçdaroğlu'nun da bu açıklamasının ardından oldukça önemli grup toplantısını kimin yapacağı.

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Bir diğer yandan da uzlaşma için aracılar arasında bir görüşme de söz konusu. Herhangi bir anlaşma olur mu bu kapsamda takip ediyor olacağız. Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yaptı ve başkanını seçti. Başkan olarak Mahir Polat seçildi. Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Başkan yardımcılığına Ahmet Ersan Özsoy, sekreterliğe Sezgin Kaya getirildi.

YDK BAŞKANLIĞINA MAHİR POLAT SEÇİLDİ

YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı. YDK Başkanı Mahir Polat da oy çokluğuyla başkanlığa getirilmiş oldu. Baktığımız zaman Özgür Özel'e yakın isimler de var Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Bu nedenle Yüksek Disiplin Kurulu'na gelecek dosyalarda atılacak kadınlar merak konusu. Ve ona yakın bazı milletvekillerinin partiden ihracına ilişkin konular da gündeme geliyor. Ancak şunun altını çizmek gerekiyor. Milletvekili oldukları için ilk olarak Parti Meclisi'ne gelmeleri gerekiyor. Yüksek Disiplin Kurulu karar veremiyor. İlk önce Parti Meclisi, sonra YDK olarak bu şekilde süreç işliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Yüksek Disiplin Kurulu'nun gündemini alacağı dosyalar oldukça önemli olacak. Bir kez daha önemli gelecek. Bu gelişmenin altını çizelim. Kılıçdaroğlu Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin grup toplantısını siz mi yapacaksınız sorusuna umarım yanıtını verdi.