Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'grup toplantısı' açıklaması

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti.

Konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz" sorusuna, "Elbette" yanıtını verdi.

"UMARIM" DEMİŞTİ

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısında konuşma yapacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, dün basın mensuplarının grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusuna 'umarım' yanıtını vermişti.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova son kulis bilgilerini aktardı:

"Kılıçdaroğlu’nun grubu toplayacağı ve konuşacağı söyleniyor. Uzlaşı sağlanırsa, çatışma olmadan, sükûnetle ilerlenmesi hedefleniyor. Bu durumda belki de bir grup başkanvekili kürsüde oturacak. Ancak uzlaşı olmazsa genel merkez kanadı 'Meclis’in teamülleri var' diyor.

Nedir bu teamüller? Genel seçim sonrası Genel Kurul’un ilk oturumunda, Meclis Başkanı sıfatıyla en yaşlı üye başkanlık ediyor, en genç üyelerden de kâtipler belirleniyor.

Benzer bir yol izlenebilir mi? Gerekirse en yaşlı milletvekilinin kürsüde oturabileceği ifade ediliyor. Ancak önceliğin uzlaşı olduğu özellikle vurgulanıyor.

Kılıçdaroğlu’nun tavrının net olduğu ifade ediliyor: CHP’nin bölünmemesi, Bundan sonrasında tamamen hukuki zeminde ilerlenmesi.

Özgür Özel’in de en kısa zamanda kurultayın yapılabilmesi için “hukuken ne yapılabilir” konusunun ele alınmasına kapı araladığı görülüyor.

Temyiz başvurusunun çekilmesi ve ardından tedbir kararının kaldırılması için başvuru yapılması gibi karşılıklı atılabilecek adımlar ve bunların olası hukuki sonuçları müzakere edilecek.

Kurultayın Temmuz’da değil, Eylül veya Ekim’de yapılması seçeneği karşılık bulur mu, yoksa taraflar takvimde anlaşamayarak masa da dağılır mı? Bunu süreç gösterecek."