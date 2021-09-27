Kemal Kılıçdaroğlu: Yüksek yetenek inşasını sağlamalıyız

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(Hande NAYMAN / DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı tarafından 'Yeni Bir Siyaset, Toplum ve Emek Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 'Fütürizm-Apaydınlık Bir Gelecek Çalıştayı'na katıldı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki çalıştayda Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

UMUDU DIŞARIYA BAĞLIYORLAR

"Kendi ülkemizde yüksek yetenek inşasını sağlayamazsak, hızlı büyüme şansımızı kaybederiz. Bir ülkenin nüfusunun ortalama yüzde 2'si zeki insanlardan oluşuyor. Bu insanlar, yeni buluşlara imza atan insanlardır. Yüksek yetenek inşası, bunların korunması ve sorunlarının çözülmesini içerir. Yeni imkanlar sağlanması lazım. İngiltere'de buharla çalışan motorun keşfi, yüksek yetenek inşasını sağlayan bir ülkenin elde ettiği başarıdır. Bugün yüksek yetenek inşası konusunda en büyük çabayı gösteren ülke ABD'dir. ABD, dünyanın her tarafından en yetenekli insanları kendi ülkesinde topluyor. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Gençlerimiz umudu dışarıya bağlıyor. En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır.

ÜNİVERSİTEDEN KHK’YLA ATILANLAR

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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’dan kaçıp ülkeye sığınan bilim insanları, büyük kazancımız olmuştur. 1921’de, 1925’te uçak yapan, ihraç eden 5 ülkeden biri olduk. Üniversitelerimiz bilim üretmeye başladı. 12 Eylül, daha sonraki 15 Temmuz sonrası pek çok bilim insanın üniversiteler dışında bırakılması, KHK ile görevlerine son verilmesi Türkiye açısından son derece ciddi bir kayıp. Üniversiteler bilgiyi üretecek ama elimizde kıt bir kaynak var. Eğer üniversite bilgi üretemezse sağlıklı büyüme sağlama şansınız yoktur, Nazım’ın bir şiiri vardı. Nazım diyor ki; ‘Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum.’ Eğer, çocuklarımızın merak duygusunu büyütemezsek, daha nitelikli sorular sormasını sağlayamazsak, yüksek yetenek inşasını sağlayamayız.”

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DEPREMZEDELERE KAT SÖZÜ

Kılıçdaroğlu, İzmir’de 30 Ekim İzmir Depremi Proje Alanı Mağdurları Platformu üyeleriyle de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, yıkılan evlerin tekrar yapılması sırasında kat yükseklikleri konusunda vatandaşların taleplerinin olduğunu da belirterek, “Sayın Tunç (Soyer) Başkan, ‘Eğer vatandaşımız bunu ödemiyorsa ve bu ödemeyi başka yollardan karşılamak gerekiyorsa ve bunun için kat yüksekliği gerekiyorsa gerekirse yapılacak’ dediniz. ‘Gerekirse’ değil, ‘Yapılacak’ deyin. Burada bu yüksek binalar yapılıyor, değil mi? Diğerleri neden yapılmıyor? Engel çıkaracaklar... Bunlar engel çıkarırsa bütün İzmirliler onlara hesap sorar. Biz, yapacağız” dedi. Toplantıya İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile CHP İzmir milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

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UMUDUM GENÇLER

(DHA) Kılıçdaroğlu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayındır ilçesinde 100 milyon liralık yatırımla yapılacak Baysan Süt İşletme Fabrikası’nın temel atma töreninde gençlere şöyle seslendi: “Benim umudum da sizlersiniz. Beraber mücadele edeceğiz, Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak için önümüzdeki seçimde sandığa ilk kez 6 milyon 300 bin genç gidecek ve oyunu kullanacak. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’nin kaderini değiştirecek. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’ye bereket, demokrasi ve özgürlük getirecek buna inanıyorum.”

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‘SURİYELİLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ’

İzmir’deki programının ardından Expo 2021 Hatay’ın ilk lansmanına katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “inşallah iktidarımızda Suriyeli kardeşlerimizi onların gönül rızasıyla ülkelerine göndereceğiz. Suriye’de barışı sağlayacağız, bütün komşularımızla barışacağız. Kendi ülkelerinde, gittikleri yerde huzur içinde yaşayacaklar ve yine biz, Hatay’daki, Gaziantep’teki iş dünyasına diyeceğiz ki, oralarda yatırımlar yapın, sizi teşvik edeceğiz. Onlara istihdam olanağı da sağlayacağız.”