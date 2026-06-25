Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Meclis'te yan yana! İşte ilk görüntü

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21 Mayıs Mayıs’ta verilen Mutlak Butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu ve Özgür Özel ile arasında ipler koptu.

Mahkeme sürecinden aylar sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Meclis’te düzenlenen cenaze töreninde ilk yan yana geldiler ve ikilinin yüzlerindeki gerginlik kameralara yansıdı.

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CENAZE TÖRENİNDE YAN YANA GELDİLER

Vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sür'ün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.

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Sür'ün öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Sür'ün ailesi ile yakınları taziyeleri kabul etti. Orhan Sür'ün cenazesinin yarın memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze töreni son dönemde aralarında kriz olan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’i yan yana getirdi.

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ÖZEL İLE TOKALAŞTI! BAŞARIR'I GÖRMEZDEN GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu Orhan Sür'ün ailesine başsağlığı diledikten sonra ikilinin burada tokalaştıkları anlar kameralara yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu, burada kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile tokalaşmadı. Kılıçdaroğlu'nun Murat Emir ile tokalaşması da dikkat çekti

Törenin ardından Özgür Özel, Orhan Sür’ün ailesine baş sağlığı diledikten sonra Meclis’teki odasına geçerken Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP Genel Merkezi'ne doğru hareket etti.

“YUMUŞAMA OLACAĞINI SANMIYORUM”

Gelişmeleri CNN Türk ekranlarında değerlendiren gazeteci Zeki Gümüş, “İkilinin yan yana gelmesi ve tokalaşması insani bir hareket ama ben bir yumuşama olacağını sanmıyorum. Bundan sonra bir görüşme olmayacağı anlamına gelmez ama çok anlam yüklemeye gerek yok. İki ismin bundan sonra yol yürüme işi giderek zorlaşıyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kurultay konusunda derin bir ayrışma var. Bu tokalaşmanın çok derinliği olacağını sanmıyorum” dedi.

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“ÖZEL’E TOKALAŞMA MESAJI"

CHP'nin içerisindeki süreci değerlendiren hukukçu Kadriye Güçlü Sarıkaya, “Mutlak Butlan konusunda Yargıtay’ın vereceği karar bağlayıcı olacak. Yargıtay’ın bu kararı hızlı şekilde vereceğini düşünüyorum ama adli tatil olan 20 Temmuz’a kadar vereceğini düşünmüyorum. Tokalaşma görüntülerine bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ı görmezden geliyor ve diğerleri ile tokalaşıyor bu da Özgür Özel bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

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