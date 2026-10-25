Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye Ortadoğu’nun koçbaşıdır

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Daha sonra CHP Gaziantep İl Başkanlığı’na geçen Kılıçdaroğlu, partililer ile bir araya gelerek CHP’nin 103’üncü yılında 103 genç üyenin partiye katılım programına katıldı. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir dünya düzeni inşa edildiğini anlatarak, bu düzende Türkiye’nin bölgesel güç olmaya ihtiyacı olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin ise “Bizim sınıf atlamamız lazım. Olağanüstü bir coğrafyamız var. Bunu kullanmamız lazım. Bakınız Libya ile yapılan anlaşma hep destek verdim. Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma Birleşmiş Milletlerin bunu kabul etmesi olağanüstü güzel başarılı bir anlaşmadır. Şimdi biz Ege’deki haklarımızı da aramak zorundayız. Doğu Akdeniz’deki haklarımızı da aramak zorundayız. Ortadoğu’nun kim ne derse desin koçbaşıdır Türkiye. Ve Ortadoğu halkları ile bizim akrabalığımız vardır. Bu akrabalığı geliştirmek zorundayız. Beraber birlikte olmak zorundayız. Biz çerçeve yasaya destek verdik çünkü terörün bu coğrafyadan çıkması lazım. Türkiye enerjisi ve birikimini oraya harcamaması lazım. Terör eğer biterse bu coğrafyada Türkiye’nin önünde kime duramaz. Ama yeter ki iş dünyasının önünü açalım. İş dünyasına her türlü desteği vermek lazım” diye konuştu.