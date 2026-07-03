Kemal Kılıçdaroğlu: NATO’nun karakolu değiliz

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MAHKEME kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerden soru almadığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Dünya, güç merkezleri, uluslararası dengeler değişiyor, teknoloji, enerji, ticaret ve güvenlik anlayışı yeniden şekilleniyor. Türkiye bu yeni dünya düzeninin neresinde olacaktır? CHP’nin yanıtı açıktır. Türkiye, hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru olmayacaktır. Hiçbir gücün ileri karakolu, hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacaktır. Bizim dış politika anlayışımızın merkezinde ideolojiler değil, milli çıkarlar vardır. Hamasi söylemler değil, devlet aklı vardır. Günübirlik hesaplar değil, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa edecek uzun vadeli stratejik vizyon vardır. Bugün dünya tek kutuplu değildir. Atlantik dünyası yeniden yapılanırken, Asya küresel ekonominin ağırlık merkezi hâline gelmektedir. Türkiye bu büyük dönüşümü tribünden izleyemez. Türkiye, ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye, Rusya’yla da Çin’le de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine girmez.

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‘DEVLET AKLI’ VURGUSU

CHP bu devlet aklının kurucu taşıyıcısıdır. Ankara Zirvesi’ne bakışımız iktidarın dar propaganda diliyle sınırlanamaz. Mesele bir iktidar başarısı ya da bir lider fotoğrafı değil, Türkiye’nin gelecekteki stratejik konumu, büyük güç rekabetinde kendisine biçilen rolü mü kabul edeceği, yoksa kendi bağımsız karar alanını mı güçlendireceğidir. Bu toplantıda Türkiye’nin dünyaya vereceği mesaj şudur: Biz, NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu, taşeronu değiliz. Biz, Avrupa güvenliğinin parçasıyız ama Avrupa’nın çevre ülkesi değil, Avrupa’nın parçasıyız. Biz ABD ile müttefikiz ama ABD’nin Çin stratejisinin taşeronu değiliz. Biz, Rusya ve Çin’le konuşuruz ama onların yörüngesine girmeyiz. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, kişisel lider diplomasisi değil, Cumhuriyetçi devlet aklıdır. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, günübirlik pazarlık değil, uzun vadeli stratejik vizyondur. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey, iç politikaya dönük gösteri değil, dış politikada kurumsal sürekliliktir.”