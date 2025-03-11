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Kemal Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı

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#TUNCELİ#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 13:54

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaşamını yitiren kuzeni Hüseyin Karabulut (87) Tunceli’de toprağa verildi. Cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut, dün hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, Hüseyin Karabulut’un cenazesine katılmak için sabah saatlerinde Elazığ Havalimanı’na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti. Tunceli Cemevi’nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ve Karabulut ailesi taziyeleri kabul etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, kuzeninin cenaze törenine katıldı

Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Edilen duanın ardından helallik alındı. Karabulut’un cenazesi, merkeze bağlı Atlantı köyüne götürülerek, toprağa verildi.

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#TUNCELİ#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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