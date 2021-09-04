Kemal Kılıçdaroğlu: Kiralar korkunç seviyede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kiraların artışıyla ilgili, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı yüzde 25 civarında arttı. Kira ücretleri korkunç seviyede. Ev sahibi olma hayali kalmayan çilekeş insanımız artık kiralık ev tutamayacak duruma getirildi. Kira mı ödesin, elektrik- doğalgazı mı, çocuğunun okul masrafını mı? Kira meselesi ancak iktidar değişimiyle birlikte ekonomik toparlanma üzerinden dengelenebileceği için, bu süreçte diğer hane masrafları ile ilgili çetin bir mücadele vermemiz gerekecek. Halkımız ve bizim için başka bir seçenek kalmamıştır.”

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