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Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi seven herkes birleşmeli

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara#CHP
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi seven herkes birleşmeli
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankaralı kanaat önderleriyle buluştu.

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CHP Lideri özetle şu mesajları verdi: “Bugün geldiğimiz nokta beni kaygılandırıyor. Ekonomik bağımsızlığınız yoksa siyasi bağımsızlığınız her zaman tehlikededir. Gelinen noktada ekonomik bağımsızlığımız var mı? Hep beraber olmak zorundayız. Görüş farklılıklarımız olabilir ama Türkiye bizim ortak paydamız. Her türlü eleştiri olabilir, beğenmeyebilirler, başımın üstünde. Ama iki kırmızı çizgimiz olan bayrağımızı ve vatanımızı korumak zorundayız. Bu olmadığı takdirde birilerine yem olursunuz.

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi seven herkes birleşmeli

OSMANLI NİYE BATTI

Osmanlı niye battı? Sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Eskiden yalın kılıç gidiyorduk, bilek gücü vardı, önümüze geleni püskürtüyorduk, şimdi elinde tüfek 500 metreden seni indiriyor. Sanayi devrimini kaçırırsanız devleti ayakta tutamazsınız. Şimdi de teknoloji devrimini yakalamak zorundayız. Siyaset zenginleşme, köşeyi dönme aracı değil, halka hizmet aracıdır. Siyasete girdiğimde mal beyanımı açıkladım, karımın yüzüğüne kadar. İsterim ki ülkeye hizmet edecekler de aynı duyarlılığı göstersin, helalinden kazanmışsan neden korkacaksın?

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KAVGA DEĞİL KUCAKLAŞMA ZAMANI

Ben 68 kuşağındanım. Benim zamanımda sağcılar ve solcular birbirini öldürürdü. Darbe oldu hapse girdiler, hapiste birbirlerini tanıdılar, bunlar da bizim gibi vatansevermiş, biz neyin kavgasını yapmışız dediler. Şimdi kavganın değil, birlik olmanın, kucaklaşmanın zamanı. Evet, Türkiye’nin bir beka sorunu var ama bunu aşacak olan biziz, onlar aşamazlar. Bu ülkeyi seven herkesin birleşmesi lazım.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ankara#CHP

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