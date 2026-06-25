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İstanbul proramı iptal edilen Kemal Kılıçdaroğlu: Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardık

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Aşura#Etkinlik
İstanbul proramı iptal edilen Kemal Kılıçdaroğlu: Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 10:10

Programında yer almasına rağmen oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine katılmama kararı aldıklarını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en doğru duruşun inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamak olduğunu ifade etti. Bir süre önce Gürsel Tekin Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını açıklamış ancak program iptal edilmişti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Aşura etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçaroğlu açıklamasında, "Programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık." ifadelerini kullandı.

İstanbul proramı iptal edilen Kemal Kılıçdaroğlu: Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardık


İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama: 

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 Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız.

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Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir. Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık.

Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır. Aşura etkinliğine yönelik mesajımı, gönül birlikteliğimizin ve muhabbetimizin bir nişanesi olarak sizlerle paylaşıyor; bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, Muharrem ayının ve Aşura’nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum.

İstanbul proramı iptal edilen Kemal Kılıçdaroğlu: Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardık

İSTANBUL PROGRAMI İPTAL OLDU

CHP’li Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına ilişkin bilgi vermişti.

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Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de İstanbul'a geleceğini açıklayarak, karşılamanın Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Paylaşımında partililere çağrıda bulunan Tekin, "İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı iptal edildi. 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Aşura#Etkinlik

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