İstanbul proramı iptal edilen Kemal Kılıçdaroğlu: Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardık

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Aşura etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçaroğlu açıklamasında, "Programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık." ifadelerini kullandı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız.

Haberin Devamı

Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir. Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık.

Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır. Aşura etkinliğine yönelik mesajımı, gönül birlikteliğimizin ve muhabbetimizin bir nişanesi olarak sizlerle paylaşıyor; bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, Muharrem ayının ve Aşura’nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum.

İSTANBUL PROGRAMI İPTAL OLDU

CHP’li Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına ilişkin bilgi vermişti.

Haberin Devamı

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de İstanbul'a geleceğini açıklayarak, karşılamanın Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Paylaşımında partililere çağrıda bulunan Tekin, "İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı iptal edildi.