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Kemal Kılıçdaroğlu: 'Arınma' dedim diye korkuyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP
Kemal Kılıçdaroğlu: Arınma dedim diye korkuyorlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 21:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'kirlilikten arınması' gerektiğini belirterek "Arınma dedim diye korkuyorlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu bir TV canlı yayınında şunları söyledi:

"ARINMA YAPACAĞIM DİYE KORKUYORLAR"

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Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu, kayyum atanırdı. Benden niye korkuyorlar, çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. 100 yıllık bir partiyi kayyum yönetemez.

KARARI ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Böyle videolar arada çekiyordum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum.

"BENDEN NEDEN KORKUYORSUNUZ"

"Ben mutlak butlanı kabul etmedim diyelim. Buraya bir kaymakamın kayyum olarak atanmasını siz kabul eder misiniz? Başka birinin partiye atanmasını kabul eder misiniz? Benden neden korkuyorsunuz? İki şey var. Kayyum ayrı bir şey. Ben daha alt mahkemede görüşülürken dedim ki beni kayyum olarak yazarlarsa kabul etmem. Fakat 'mutlak butlan' çıkarsa, sadece ben değil eski parti meclisinin tamamı gelecek ve yeniden kurultay yapacağız. O zaman kabul ederim. Çünkü mahkeme diyor ki "bu kurultay şaibeli". Şaibe lafını ilk kim kullandı? Erdoğan söyledi ardından Bahçeli dedi. Ben de video çektim ve dedim ki "Asıl sizin kurultaylarınız şaibelidir" yanıtını verdim. Sonra da bir televizyon programında dedim ki arkadaşlar çıkın söyleyin ki "Bu kurultayda şaibe yoktur. Bu kurultay tertemizdir" desenize? Niye söylemediniz? Video çektim evimde ve bunları söyledim. Şimdi siz bana diyorsunuz ki "Kayyumu niye kabul ettiniz? Mesela kayyum gelse CHP'lileri ihraç kararı alabilir miydi? 60 kişiyi işten kovabilir miydi? Kayyum bunları yapabilirdi elbette. Şişli Belediyesi'ne kayyum geldi, yaptıklarını gördünüz. Biz bir karar aldığımızda normal bir parti organı var. Parti Meclisi aynı, Yüksek Disiplin Kurulu aynı. Bakın MYK'da alınan kararı, Yüksek Disiplin Kurulu bozdu. Hayır bu olmaz dedi ve biz itiraf edemeyiz ona. Vatandaşa kayyum denilerek lanse ediliyor ancak böyle bir şey yok. Parti eskiden neyse o, tüm organları yerinde. Kayyumluk bir durum yok"

 

 

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#Kılıçdaroğlu#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP

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