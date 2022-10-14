Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kılıçdaroğlu ABD'den döndü

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#ABD
Kılıçdaroğlu ABDden döndü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 16:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü.

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, THY'nin Washington uçağıyla 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VİP Salonu'nda İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Bir gazetecinin "ABD geziniz nasıl geçti?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel. Ayrıca bilime ve teknolojiye bu kadar değer verdiğiniz için de sizi yürekten kutluyorum" diyerek yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Kılıçdaroğlu ABDden döndü

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması

BAKMADAN GEÇME!

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya
Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması