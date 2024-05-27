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Kemal Kılıçdaoğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması: Aday olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu

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#Kemal Kılıçdaoğlu#CHP#Seçim
Kemal Kılıçdaoğlundan 14 Mayıs açıklaması: Aday olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 23:47

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde aday olmasına ilişkin açıklamada bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi" dedi.

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir televizyon programına konuk oldu. 

"İLLA SEN ADAY OL DEDİLER"

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nde aday olmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım.

"ADAY OLMAK AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."

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#Kemal Kılıçdaoğlu#CHP#Seçim

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