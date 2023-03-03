Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kemal Faruk defnedilmiş

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Enkaz#Kemal Faruk
Kemal Faruk defnedilmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Hatay'da çöken binalarının enkazından yaralı olarak çıkarılan Kemal Faruk’un kaldırıldığı sahra hastanesinde hayatını kaybettiğini ve Narlıca’daki kimsesizler mezarlığında 59 numaralı mezara defnedildiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Hatay’da Kemal Faruk Çevikel (14) ve ailesi çöken binalarında enkaz altında kaldı. Yakınları ilk olarak Kemal Faruk’u enkazdan yaralı olarak çıkarttı ve bir ambulansla hastaneye gönderdi. Enkazdan daha sonra Kemal Faruk’un kardeşleri Zeynep ve Ecem yaralı olarak çıktı. Anne ve babaları ise hayatlarını kaybetmişti. Yakınları Zeynep ve Ecem’i hastanede buldu ancak Kemal Faruk’tan bir haber yoktu.
Halası Remziye Canan Pak yaptığı araştırmalar ve fotoğraf tespiti sonucunda, Kemal Faruk’un kaldırıldığı sahra hastanesinde hayatını kaybettiğini ve Narlıca’daki kimsesizler mezarlığında 59 numaralı mezara defnedildiğini 15 gün sonra öğrendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Enkaz#Kemal Faruk

BAKMADAN GEÇME!

Hatayda 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı İşte binanın yapım süreci

Hatay'da 87 metrelik kule tek bir hasar bile almadı! İşte binanın yapım süreci

#Hatay
Washington Posttan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

Washington Post'tan çarpıcı deprem analizi... Felaketin boyutunu gözler önüne seren tablo: 10 kat daha büyük

#Deprem
Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu