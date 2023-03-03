Kemal Faruk defnedilmiş

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Hatay’da Kemal Faruk Çevikel (14) ve ailesi çöken binalarında enkaz altında kaldı. Yakınları ilk olarak Kemal Faruk’u enkazdan yaralı olarak çıkarttı ve bir ambulansla hastaneye gönderdi. Enkazdan daha sonra Kemal Faruk’un kardeşleri Zeynep ve Ecem yaralı olarak çıktı. Anne ve babaları ise hayatlarını kaybetmişti. Yakınları Zeynep ve Ecem’i hastanede buldu ancak Kemal Faruk’tan bir haber yoktu.

Halası Remziye Canan Pak yaptığı araştırmalar ve fotoğraf tespiti sonucunda, Kemal Faruk’un kaldırıldığı sahra hastanesinde hayatını kaybettiğini ve Narlıca’daki kimsesizler mezarlığında 59 numaralı mezara defnedildiğini 15 gün sonra öğrendi.