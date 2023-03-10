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Kemal Coşkun’un cenazesine katıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Coşkun#Cenaze
Kemal Coşkun’un cenazesine katıldı
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun’un cenazesine katıldı.

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Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gören Kemal Coşkun (86), önceki gün hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir dönem birlikte çalıştığı Kemal Coşkun’un dün Fatih Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, Coşkun’un ailesine başsağlığında bulundu. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan, Kemal Coşkun’un tabutuna omuz verdi. Kemal Coşkun, Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kemal Coşkun#Cenaze

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