Kemal Coşkun’un cenazesine katıldı

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Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi gören Kemal Coşkun (86), önceki gün hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir dönem birlikte çalıştığı Kemal Coşkun’un dün Fatih Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, Coşkun’un ailesine başsağlığında bulundu. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan, Kemal Coşkun’un tabutuna omuz verdi. Kemal Coşkun, Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.