Kem gözlere karşı ‘Süleyman düğümü’

Haberin Devamı

Kazı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy, ortaya çıkarılan mozaiklerde bitkisel motifler ve geometrik süslemelerin yer aldığını ifade ederek mozaiğin merkezindeki ‘Süleyman düğümü’ motifine dikkati çekip şunları kaydetti:

“Mozaiklerde koruyucu sembollerin kullanıldığını görüyoruz. Bu tür mekânlarda hasetlik, kıskançlık oluşmaması için bazı koruyucu semboller, ister bu tür mekânların girişinde isterse döşemelerinde kullanılıyor. ‘Süleyman düğümü’, buna güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunun etrafında küçük haç tasvirleri var. Bunlar, süsleme unsurları olarak başlayan bir geleneğin daha sonra bazı semavi dinlerin kabulü üzerine de sonraki dönemlerde kabul görmüş olan semboller. Sonuçta hepsi koruyucu semboller. Eğer burası bir kamusal mekânsa kenti ama bir konutsa o konutun sahibini koruyan semboller çünkü ‘kem göz’ diyoruz ya bunların o eve, o evin sahibine, o evde yaşayanlara zarar vermemesi için bu sembollerin kullanıldığını biliyoruz.”