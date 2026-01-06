×
HABERLERGündem Haberleri

Kem gözlere karşı ‘Süleyman düğümü’

Güncelleme Tarihi:

Kem gözlere karşı ‘Süleyman düğümü’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 07:00

İZMİR kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti’nde kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında yıl boyunca kesintisiz sürdürülüyor. Smyrna Agorası Kuzey Cadde’de yürütülen kazılarda yaklaşık 3x4 metre boyutlarında, iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli mozaik taban bulundu.

Kazı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Akın Ersoy, ortaya çıkarılan mozaiklerde bitkisel motifler ve geometrik süslemelerin yer aldığını ifade ederek mozaiğin merkezindeki ‘Süleyman düğümü’ motifine dikkati çekip şunları kaydetti:

“Mozaiklerde koruyucu sembollerin kullanıldığını görüyoruz. Bu tür mekânlarda hasetlik, kıskançlık oluşmaması için bazı koruyucu semboller, ister bu tür mekânların girişinde isterse döşemelerinde kullanılıyor. ‘Süleyman düğümü’, buna güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine bunun etrafında küçük haç tasvirleri var. Bunlar, süsleme unsurları olarak başlayan bir geleneğin daha sonra bazı semavi dinlerin kabulü üzerine de sonraki dönemlerde kabul görmüş olan semboller. Sonuçta hepsi koruyucu semboller. Eğer burası bir kamusal mekânsa kenti ama bir konutsa o konutun sahibini koruyan semboller çünkü ‘kem göz’ diyoruz ya bunların o eve, o evin sahibine, o evde yaşayanlara zarar vermemesi için bu sembollerin kullanıldığını biliyoruz.” 

 

#Smyrna Antik Kenti#Mozaik Keşifleri#Koruyucu Semboller

