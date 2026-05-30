×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kelkit Çayı'nda arama seferberliği... 2 genç 3 gündür bulunamadı

Güncelleme Tarihi:

#Kelkit Çayı Arama Çalışmaları#Tokat Erbaa İlçesi#Gençler Kayboldu
Kelkit Çayında arama seferberliği... 2 genç 3 gündür bulunamadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 11:38

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'na düşüp kaybolan 22 yaşındaki İlker Parlak ile 26 yaşındaki Oğuz Kale'yi arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor. AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç çalışmalara katılıyor.

Haberin Devamı

Olay, 28 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale ile İlker Parlak, 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motorlu araçla çay kenarındaki sette gezintiye çıktı.

Kelkit Çayında arama seferberliği... 2 genç 3 gündür bulunamadı

Gözden KaçmasınDönüş çilesi başladı... Bayram sonrası yollarda uzun kuyruklar oluştuDönüş çilesi başladı... Bayram sonrası yollarda uzun kuyruklar oluştuHaberi görüntüle

Bir süre sonra fotoğraf çekmek için su kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

Kelkit Çayında arama seferberliği... 2 genç 3 gündür bulunamadı
İL DIŞINDAN DESTEK EKİPLER GELDİ

Haberin Devamı

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de destek verdi. Ekiplerin dün yaptıkları aramalardan sonuç alınamazken; AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç görev aldı. Debisi yükselen Kelkit Çayı'nda ekipler, zorlu şartlara rağmen kayıp 2 gence ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kelkit Çayında arama seferberliği... 2 genç 3 gündür bulunamadı

Oğuz Kale

Kelkit Çayında arama seferberliği... 2 genç 3 gündür bulunamadı

İlker Parlak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kelkit Çayı Arama Çalışmaları#Tokat Erbaa İlçesi#Gençler Kayboldu

BAKMADAN GEÇME!