Kelkit Çayı’nda 3. gün

Tokat’ın Erbaa ilçesinde amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan Kale (18), Furkan Kale (18), Oğuz Kale (26) ile İlker Parlak (22), 60 AGH 454 plakalı, 3 tekerlekli elektrikli araçla, 28 Mayıs’ta Kelkit Çayı’na gezintiye çıktı. Bir ara fotoğraf çekmek için suyun kenarına yaklaşan 4 kişi, motorlu araçla birlikte çaya düştü. Atakan ve Furkan Kale kendi imkânlarıyla kıyıya çıkarken, İlker Parlak ile Oğuz Kale ise son günlerde debisi yükselen Kelkit Çayı'nda gözden kayboldu.

KENT DIŞINDAN DESTEK EKİPLER GELDİ

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp 2 gencin bulunması için havadan ısıya duyarlı dronlarla, karadan komandolarla, sudan ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat'tan AFAD ekipleri, Ordu'dan polis dalgıçları ile Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri de çalışmalara destek verdi. Ekiplerin önceki gün yaptıkları aramalardan sonuç alınamadı. Arama çalışmaları, dün, 3’üncü gününde de sürdü. Çalışmalarda AFAD koordinesinde 169 personel, 6 dron, 7 bot ve 33 araç görev aldı. Debisi yükselen Kelkit Çayı'nda ekipler, zorlu şartlara rağmen kayıp 2 gence ulaşabilmek için çalışmalarına devam etti.





BALIK TUTARKEN NEHRE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, 28 Mayıs Perşembe günü ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta Savruk Şelalesi mevkisine pikniğe giden ve Ceyhan Nehri’nde balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Sekman Aktaş’ı (62), arama-kurtarma çalışmalarının 3’üncü gününde de sonuç alınamadı. AFAD koordinesinde çalışmalara katılan ekipler bölgeden ayrılırken, arama-kurtarma çalışmalarının bu sabah devam edeceği belirtildi. m DHA