Kelime Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

TDK'ya göre kelime kelimesinin anlamı: manalı ses veya ses gruplarıdır. Kelime, kelimesinin bir tane eş anlamlısı vardır.

Kelime Eş Anlamlısı

Kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcüktür ve kimi zaman kelime yerine sözcük kelimesi tercih edilmektedir. Kelime ve sözcük kelimesi aynı anlamı taşımakta olup herhangi birinin kullanılmasında, anlam bozukluğu yaşanmamaktadır.

Sözcük kelimesi Türkçe kökenli olmasına karşın kelime kelimesi Arapçadan gelmiştir. Sözcük kelimesi, kelime kelimesinin anlamını karşılamakta ve onun yerini tutabilmektedir. Yaygın bir kullanım alanına sahip olan kelime kelimesinin eş anlamlısı kullanılırsa, anlam değişmemektedir.

Kelime kelimesi geçen bir cümlede, sözcük kelimesi kullanılırsa cümlenin anlamı değişmemekte ve herhangi bir anlam bozukluğu görülmemektedir. Arapçadan Türkçeye geçen kelime kelimesi, zamanla sözcük kelimesinin yerine kullanılmaya başlanmış ve yaygınlaşmıştır. Her ne kadar kelime kelimesi yaygın bir şekilde kullanılıyor olsa da kelime eş anlamlısı sözcük de aynı yaygınlıkta kullanılmaktadır. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da kelime kelimesinin eş anlamlısının sözcük olduğu bilinmelidir.