‘Keleş’li çete yakalandı

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İşletme sahibini arayarak para isteyen çete üyeleri, olumlu yanıt alamayınca 11 Şubat günü saat 03.20’de halk arasında ‘Keleş’ ismiyle bilinen AK-47 uzun namlulu Kalaşnikof’la oto yıkamacı dükkânını kurşunladı. Saldırıda işyerinin yanı sıra 3 otomobil de zarar gördü. Polis ekipleri, olay yerinde 21 kurşun isabeti tespit etti. Motosikleti kullanan Medet E. (22) ve silahı ateşleyen Hasan Ç. (21), arabayla gözcülük yaptığı öğrenilen Ali E. (23) kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, ‘çıkar amaçlı örgüt kurma, yönetmek ve üye olmak’, ‘yağma’, ‘mala zarar verme’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.