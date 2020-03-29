Kelepir Ne Demek? Kelepir Nedir? Kelepir Tdk Kelime Anlamı

Kelepir kelimesi özellikle herhangi bir ürün veya eşya alım satımı noktasında sık kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de televizyonda ya da yazılı basında yaygın olarak değerlendirilen kelimelerden biridir.

Kelepir Ne Demek?

Kelepir değerinden çok daha uygun fiyatla alınan ya da alınabilecek bir ürün veya eşyalardır. Herhangi bir eşya ya da ürün için kelebek kelimesi kullanılabilir. Düşünülenden çok daha uygun fiyatlı alınma durumu olan herhangi bir unsur adına kelepir kelimesi kullanılabilmektedir.

Kelepir Nedir?

Düşünülenden çok ucuz fiyata alınmış olan herhangi bir ürün ya da eşya için kelepir kelimesi kullanılır. Üstelik aynı zamanda bu bir araba ya da taşınmaz ile beraber pek çok konsept için değerlendirilebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Ev kelepir fiyata satılıyor hemen almak gerekir.’’

‘’Senin yerinde olsaydım bu kelepiri elden kaçırmazdım’’

Bu gibi anlamlar kapsamında kelepir kelimesini değişik cümleler içerisinde kullanmak mümkün.

Kelepir TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında kelepir kelimesi, ‘’Değerinden çok daha uygun fiyata alım’’ olarak geçmektedir. Günlük yaşamda ya da farklı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.