Kelepçesini kırıp kuryeyle kaçmıştı: 89 suç kayıtlı firariye özel harekat baskını

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Olay, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 17.45 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 polis, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan Mert Y.’yi yakalamak için harekete geçti. Kaçmaya çalışan Mert Y., polisler tarafından yakalandı. Bu sırada otomobille olay yerine gelen yakınları ve Mert Y., polislere direndi.

UYARI ATEŞİNE RAĞMEN DİRENMEYİ SÜRDÜRDÜLER

Polisler tarafından havaya uyarı ateşi açılırken, kelepçesi yakınlarının müdahalesiyle açılan Mert Y. kaçtı. Polis ekipleri Mert Y.’nin motokuryenin yardımıyla olay yerinden kaçtığını tespit etti. Olay sırasında 1 polisin el bileği incindi, dirseğinde ise çatlak oluştu. Diğer polisin ise burnundan yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen takviye polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yakınlarının kullandığı otomobilin Mert Y.’nin annesi adına kayıtlı olduğu da belirlendi.

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ESENYURT POLİSİ DRONLA BASKIN YAPTI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kıraç Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Bürosuna bağlı polisler, Mert Y.’nin bulunduğu adresi belirledi. Özel harekat polisleri ve dron destekli çalışmayla operasyon düzenlendi. Kaçmasından 6 ay sonra gözaltına alınan Mert Y.’nin üst aramasında 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon dron kamerasına yansıdı.

18 AYRI DOSYADAN ARANDIĞI BELİRLENDİ

Emniyette yapılan sorgulamada Mert Y.’nin 18 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Bu dosyaların 10’unun 'Otodan hırsızlık', 4’ünün 'Oto hırsızlığı', 2’sinin 'Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı', birinin 'Motosiklet hırsızlığı', birinin ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından oluştuğu belirlendi. Mert Y.’nin, 'Oto hırsızlığı', 'Otodan hırsızlık', 'Motosiklet hırsızlığı', 'Açıktan hırsızlık', 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'Bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı' ve 'Yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan emniyete 89 geliş kaydı olduğu öğrenildi.

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TUTUKLANDI

Mert Y.’nin 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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