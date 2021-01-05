Kelepçe sırrı çözüldü

MUĞLA Bodrum’da 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşayan Ukraynalı Kristina Novytska, sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş bir halde ölü bulunmuştu. Yapılan araştırmada, Kristina Novytska’nın anahtarının kapının iç kısmında bulunduğu ve çilingir açmadan önce kapının arkadan kilitli olduğu belirlenmişti. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede evin herhangi bir yerinde zorlanma olmadığı da tespit edilmişti. Bu bulgular intihar olayını güçlendirirken, kelepçe sırrını çözmek için polis inceleme yaptı.

SİPARİŞİ KENDİSİ VERMİŞ

Olay yerinde yapılan araştırmada, ellerindeki kelepçenin kargoyla geldiği ve siparişi verenin de Kristina Novytska olduğu belirlendi. İzmir’den internet üzerinden siparişle satın alınan kelepçenin de olaydan 4 gün önce sipariş verildiği öğrenildi. Muğla polisi kelepçenin sipariş verildiği işyerini de bularak işletmecinin ifadesine başvurdu. Novytska'nın uzun süredir şiddetli baş ağrısı şikâyeti bulunduğu, bu nedenle sık sık tedavisi için ülkesine gittiği de belirlendi. Novytska’nın cenazesi, otopsinin ardından, Bodrum’a giden annesi Larissa Novytska tarafından Ukrayna’ya götürüldü. Genç kadına, ülkesinde de otopsi yapılacağı öğrenildi.

FİLMDEN Mİ ETKİLENDİ?

Öte yandan Kristina Novytska’nın izlediği 2003 yapımı ‘Ölümle Yaşam Arasında’ isimli filmden etkilenip, aynı yöntemle intihar etmiş olabileceği de iddia edildi. Filmdeki gibi ağzına koli bandı yapıştırmak yerine bez parçaları tıkadığı belirlenen Novytska’nın evinde ip haline getirdiği poşetler de bulundu. Genç kadının, daha önce poşetten yaptığı iple intihar etmeyi denemiş olabileceği değerlendiriliyor.