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Gündem
Murat HAZER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Kelepçe ile kamyonete bağladılar! Sakarya’da tepki çeken görüntüler

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Sakarya’da engelli arkadaşlarına taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüten gençlerin görüntüsü tepki çekti. Ayrıca kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp, yürüttü. Gençler, kendi aralarında şakalaştıkları o anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana geldi. Bir grup genç, engelli Ö.S.’nin koluna kelepçe takıp, kamyonetin kasasına bağladı.

Kamyonet birkaç metre ilerlerken, engelli genç de hızla yürümek zorunda kaldı. Kamyonetin durmasıyla kelepçeden kurtulan gence çevredekiler sarılarak güldü. Gençler o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyadan paylaştı.

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