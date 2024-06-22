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Kelebekler Vadisi'nde acı ölüm: Dengesini kaybederek düştü

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#Kelebekler Vadisi#Muğla#Fethiye
Kelebekler Vadisinde acı ölüm: Dengesini kaybederek düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 17:07

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisinin zirvesinden düşen Abdullah Kaynak isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi’nin zirvesine çıkan 43 yaşındaki Abdullah Kaynak, dengesini kaybederek ayağının kayması üzerine sarp kayalıklara düştü. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.

UMKE ve JAK ekipleri düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak’ın cansız bedeni ile karşılaştı. UMKE ve JAK ekipleri sarp araziden sedyeye aldıkları vatandaşın cansız bedenini Kelebekler Vadisi’ne kadar taşıdı. Kelebekler Vadisinden tekne Ölüdeniz’e taşındı.

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#Kelebekler Vadisi#Muğla#Fethiye

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