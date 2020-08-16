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AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 23:02,Son Güncelleme:

Kelebekler 'ölüm uçuşu' yaptı

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Kelebekler 'ölüm uçuşu' yaptı
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Ardahan'da kelebekler, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" olarak bilinen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

Kentte çoğunlukta Kura Nehri kıyısında toplanan çok sayıda kelebek, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü'nde etrafını sarmaya başlıyor. Geçen yıl aydınlatma lambaları etrafında toplanan kelebekler, bu yıl rüzgarın etkisiyle köprü üzerine kümelendi.

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde arttı. Bu yıl ilk kez kendini gösteren kelebeklerin birkaç gün sürecek görsel şölenlerini çok sayıda vatandaş da izlemeye geldi. Kelebeklerin yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle noktalanıyor.

Kelebekleri son uçuşlarını izlemeye gelen Şahin Şirin, her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, "Bu yıl da kelebeklerin görsel şöleni başladı. Bunların bu uçuşu birkaç gün sürecek. Çünkü her yıl tekrarlanan manzara. İlginç tabii ki. Ben de arkadaşımla birlikte bizzat izlemek için buraya geldim." dedi.

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