’Kelebekler 1 gün yaşıyor inanışı yanlış’

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Antalya’nın Kepez ilçesinde alternatif turizm merkezi olarak yeni açılan ve tropik orman formundaki Butterfly World Antalya’da, 40 farklı türde 20 bine yakın kelebek bulunuyor. Kelebekler bitkilerin yanı sıra, karpuz, portakal, kivi, kavun gibi meyvelerle besleniyor.

İşletme müdürü İsmail Arık, Butterfly World’ün Antalya’nın ve turizm sektörünün uzun süredir beklediği bir günübirlik rekreasyon merkezi olduğunu belirterek, "1 yıldır hazırlanıyoruz. Özgün, çok güzel bir bina tasarımımız var. Bizi zorlasa da Antalya’ya güzel bir değer kazandırdığımızı düşünüyoruz. Butterfly World Antalya’da, 20 bine yakın kelebek misafirlerimizi karşılıyor. Misafirlerimiz girdiği andan itibaren 40’a yakın kelebek türünü bir arada görme fırsatı buluyor" dedi.

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’O ALEM YAĞMUR ORMANLARI ALEMİ’

Butterfly World Antalya’nın 10 dönüm arazi üzerine kurulduğunu kaydeden Arı, "Kelebekler üzerine kurulmuş bir tesis ama misafirlerimiz tropikal kuşları, sultan papağanlarını, tukan kuşlarını görme fırsatı bulacak. 150 metrekarelik yapay gölette koi balıklarını bir arada görecekler. 5 yıldızlı oteldeki gibi lobide karşılanan misafirlerimiz, bilim kurgu filmlerindeki gibi bir boyut kapısından giriş yapıyor. Sonra 13 metrelik solucan deliğinden başka bir aleme sizi ışınlayacağız. O alem yağmur ormanları alemi. Amazon yağmur ormanlarında, Ekvator bölgesindeki Pasifik yağmur ormanlarında, tropikal ormanlarda görebileceğiniz her türlü kelebeği görme fırsatı bulacaksınız" diye konuştu.

KELEBEKLERİN ORTALAMA ÖMRÜ 20 GÜN

Kelebeklerin 1 gün yaşadığına dair yanlış inanış olduğunu dile getiren İsmail Arı, "Biz 30 ayrı hikayemizle, park noktalarına dağıttığımız QR kodlarımızla bu yanlış hikayeleri doğrusuyla düzeltme fırsatı bulup hem çocuklarımıza hem ilgisi olan misafirlerimize doğru bilgileri verme çabasındayız. Sesli rehberlerimizle, broşürlerimizle bunları yapmaya çalışıyoruz. ’Kelebeklerin ömrü 1 gündür’ inanışı yanlış. Bir güve türümüz var, 2-3 gün yaşıyor. Ömrü çok kısa ama aynı güve 10-12 yıl toprak altında tırtıl olarak yaşıyor. Sadece çiftleşmek, soyunu devam ettirmek için kelebek formuna, kanatlı forma dönüyor. Güve dışındaki diğer kelebekler aynı familyadanlar ama farklı türler. Kelebeklerin ortalama ömrü 20 gündür. En uzun yaşayanlar kral kelebekler. Kanada’dan Meksika’ya göçen kelebekler. Onlar 8 aya kadar yaşayabiliyor. Ama ortalamada 3- 4 hafta, 45 gün gibi ömürleri var. Ama kelebeğin hikayesini dinlediğinizde, bundan daha fazlası olduğunu da göreceksiniz" dedi.

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KELEBEKLERİN KRALİÇESİ

Arı, Butterfly World Antalya’da görev yapan ve ’Kelebeklerin kraliçesi’ olarak isimlendirdikleri Merve Esen’in, Panama, Honduras, Şili, Peru, Pasifik Adaları, Endonezya, Madagaskar, Brunei, Çin gibi dünyanın dört bir yanından kelebekleri tedarik ettiğini söyledi. Arı, kelebekler için optimum ortamı yaratan ve bakımdan sorumlu Merve Esen’in, kelebekleri yurt dışından getirip burada uçurma imkanına sahip olduğu için ’Kelebeklerin Kraliçesi’ olarak anıldığını kaydetti.

’UÇMALARINA İMKAN TANIYORUZ’

Merve Esen ise "Yurt dışında tropikal kuşak kısmında dünyada üreticiler var. Biz bu üreticilerden kelebekleri pupa halinde temin ediyoruz. Pupa dediğimiz tırtıldan sonraki kelebeğin evresi. Pupalar toplanıyor, taze bir haldeyken kutulanıp uçakla kargolanıyor. İstanbul’da gümrükleme işlemleri yaptıktan sonra buraya geliyor. Biz bunları dolaplarına asıyoruz. Daha sonra uçmalarına imkan tanıyoruz. Onlar için gerekli doğal ortamı yaratmaya çalışıyoruz" dedi.