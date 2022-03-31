Kelebek sistemi sınav nedir?

Kelebek sistemi, lise, ortaokul ve ilkokullarda yapılan ortak sınavların öğrencilerin kopya çekmelerini önleyecek şekilde oturmalarını sağlayan ve öğrenci yazılı kağıtlarını basan Sınav Dağıtım Programıdır.
Bu sistem ile;
- Yapılan sınavlarda öğrenciler her sınavda başka bir sınıf ve sırada oturur.
- Öğrenci sınav kâğıtları, öğrencilerin adına basılı bir şekilde öğrenciye verilir.
- Aynı dersi alan öğrenciler aynı sorularla aynı anda sınava alınır
- Sınavın tarihi ve saati önceden bellidir.
- Yürümekte zorluk çeken öğrenci sabitlenerek öğrencinin bütün sınavlarını kendi sınıfında gerçekleştirmesi sağlanabilir.
- Kapasite yetmediği durumlarda öğretmen masasına öğrenci atanabilir.
- Yeri değiştirilmek istenen öğrenci elle başka bir yere taşınabilir.
- Belirtilen tarih ve saatte öğrencilerin nerede sınava girdiği\gireceği tespit edilebilir.
- Öğrencilerin sınava girip girmediği kontrol edilebilir.
- Öğretmenler, sınav kâğıtlarını çoğaltma ve dağıtma işleriyle uğraşmaz.
- Öğretmenler, sadece bir sınav kâğıdı ve cevap kâğıdı oluşturur.
- Sınıf olarak kullanılmayan mekânlarda (müzik odasında, laboratuvarda…) sınav yapılabilir.