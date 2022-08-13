Kekova Adası'nda kaçak göçmen operasyonu

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Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 10 Ağustos günü, ihbar üzerine Kekova Adası'nda operasyon düzenledi. Operasyonda bazı kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı. Operasyonda İran, Irak ve Afganistan uyruklu 20’si çocuk 160 düzensiz göçmeni yakaladı.



TEKNECİLERE EL SALLADILAR



Bugün sabah saatlerinde bazı tekneciler, Kekova Adası'nda bir grup insanın kendilerine el salladığını ve kurtarılmayı beklediklerini ihbar etti. Bölgeye sevk edilen Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, Kekova Adası'nın güneyinde İranlı 20 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin, 3 gün önce düzenlenen operasyonda kaçan göçmenler olduğu tespit edildi. Göçmenler, tekne ile Üçağız Mahallesi'ne getirildi. Su ve yiyecek verilen göçmenler otobüsle Demre Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. Göçmenlerin, yanlarındaki yiyecek ve suları bitince kıyıya indikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Bu arada göçmenleri Kekova Adası'na bırakan tekne, Sahil Güvenlik tarafından Manavgat'ta bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye el koyarken, göçmenleri ‘Yunanistan’a geldik’ diye adaya bırakan organizatörler ise jandarma tarafından aranıyor.