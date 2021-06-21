Kekik tarlasına yıldırım isabet etti: 2'si ağır 6 yaralı

Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında yıldırım isabet etti. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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