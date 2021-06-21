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Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2021 - 16:23 | Son Güncelleme:

Kekik tarlasına yıldırım isabet etti: 2'si ağır 6 yaralı

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Kekik tarlasına yıldırım isabet etti: 2'si ağır 6 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında yıldırım isabet etti. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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