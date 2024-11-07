Kekemeliği yendi terapist oldu

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Serdar Kılınçlar (40), 5 yaşında havale geçirdi. Havalenin onda bıraktığı iz ise kekemelik oldu. İlkokul yıllarında akran zorbalığı daha çok kekelemesine neden oldu. Lise çağında okulu bırakma noktasına kadar geldi. Ancak rehber servisinin desteğiyle bu kararından vazgeçerek lise eğitimini tamamladı. Üniversitede Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü kazandı. İlk yıllar sorunsuz geçti ama mezuniyet yaklaşınca iş mülakatlarına girecek olmanın stresiyle kekemelik düzeyi en üst düzeye ulaştı. Kılınçlar hayatının akışını değiştirecek bir kararla kekemelikten kurtulmanın yollarını aramaya başladı.

‘İLK ADIM KABULLENMEK’

“İlkokulda annemle her salı günü Manisa’dan İzmir’e gidip kekemelik terapileri aldım” diyen Serdar Kılınçlar kekemelikten nasıl kurtulduğunu şöyle anlattı: “Tedavilerin faydasını göremedim. 23 yaşıma geldiğimde İstanbul’da katıldığım bir terapide konuşmayı kontrol altına almayı öğrendim. Ancak ‘kekemeliğe karşı duyarsızlaşma’ asıl çözüm oldu. Bu kekemeliği kabullenmek, ‘ben kekemeyim’ diyebilmek, kendi kekemeliğinin taklidini yapabilmek, kekemeliği daha kolay hale getirmek demek. Bu yöntemin bir sonraki aşaması ise kekemelikten kurtulmak.

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OKUMAYI BIRAKMADI

Pamukkale’den mezun olunca Anadolu Üniversitesi’nde sosyoloji, İstanbul Üniversitesi’nde çocuk gelişimi okudum. İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde formasyon aldım. MEB’in açtığı kursları da tamamlayarak özel eğitim öğretmeni oldum. Şimdi de Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dil ve konuşma terapistliği bölümü son sınıf öğrencisiyim.”

‘KENDİ KENDİLERİNİN TERAPİSTİ OLUYORLAR’

Tedavi sürecini anlatan Serdar Kılınçlar, “Kekemelikte süreç bireysel terapilerle başlıyor. Çocuklar önce hangi yöntemleri nasıl kullanacaklarını öğreniyor. Sonra grup terapileri başlıyor ve öğrenciler yalnız olmadıklarını görüyor. İstatistiklere göre dünyada her yüz kişiden biri kekeme. Bu durumda Türkiye’de 1 milyona yakın kekeme birey olduğunu söyleyebiliriz. Biz uyguladığımız terapiyle kekeme bireylerin kendilerinin konuşma terapistleri olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

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HİKÂYELERİ KİTAP OLDU

Serdar Kılınçlar, yazdığı kitabı şöyle anlattı: “Terapide ‘Bir kitapçıya gitseniz ve kekemelik üzerine raf görseniz, içinde nasıl bir kitap olsun isterdiniz’ diye sordum. Onlar da ‘Bizim gibi kekemelerin başarı hikâyelerini okumak isteriz’ dediler. Buradan yola çıkarak kekeme olan arkadaşlarımızın hayallerinden vazgeçmemeleri için kekemeliğini kontrol altına almış 24 kişinin hikâyesini yazdım. Hikâyelerden birini de filme dönüştürdük. ‘Ne güzel yapmışlar bu treni’ adlı bir filmimiz oldu.”