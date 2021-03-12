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Gündem
Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Kehribar tespihler ile saatleri çaldı, kovalamacayla yakalandı

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Kehribar tespihler ile saatleri çaldı, kovalamacayla yakalandı

AĞRI'da, gece girdiği iş yerinden 35 kehribar tespih ile 20 kol saati çalan K.K., polis ve bekçiler tarafından takibe alınırken, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kentte, dün gece iş yerinden 35 kehribar tespih ve farklı markalarda 20 kol saati ile 14 bin liralık ürün çalındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları incelemede, hırsızlığı 20'nin üzerinde suç kaydı bulunan K.K.'nin yaptığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan polis ve bekçiler, kovalamaca sonunda yakalayıp, gözaltına aldı. Çaldıkları da ele geçirilen K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

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