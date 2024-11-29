Kefiyeli balonlar Gazze için havalandı

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Türk ve dünya medyasından isimlerin ve fotoğrafın ustalarının aralarında bulunduğu bir grubun izlediği “Barış Balonları” Gazze’de yapılan soykırıma dikkat çekti. Peribacaları arasından havalanan kefiye desenleri, Kapadokya’nın dünyaca ünlü gündoğumu manzarasında Gazze’ye selam, dünyaya ise güçlü bir birliktelik ve barış mesajı verdi.

SIRA DIŞI PROTESTO

“Barış Balonları”nın Türkiye’nin soykırıma uğrayan Filistin halkının yanında olduğunu göstermek için havalandığını belirten KÜME Vakfı Kültür Sanat Koordinatörü Ali Ulvi Mıhoğlu, “Kefiye deseni Filistin ve Gazze halkının sembolleşmiş bir kültür unsuru. Bu kültürel unsurun Türkiye’nin dünyaca ünlü beldesi Kapadokya’da gerçekleşen sıra dışı bir protestoda kullanılması Türkiye ve Filistin halkları arasında kardeşçe süregelen dostluğun bir nişanesi olacaktır” dedi.

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DÜNYAYA GÖSTERDİK

Bu tarihi anların fotoğraf sanatçıları, foto muhabirler ve kameramanların çektikleri görüntülerle dünyaya ulaştığını dile getiren Mıhoğlu “Balonlar tüm dünyada özgürlüğü simgeliyor. Bu fotoğrafların Gazze’de, İsrail’in mazlum Filistin halkına uyguladığı soykırıma karşı duruşun yeni mesajı olmasını istedik” diye konuştu.