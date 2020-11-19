Kefaret ne demek? İşte TDK’ya göre kefaret kelimesinin anlamı

Arapça kökenli bir kelime olan kefaretin ne anlama geldiğini merak eden ve öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, kefaret ne demek? İşte kefaret kelimesinin anlamı...

Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesinde Kefaret sözcüğü için şu açıklama yapılıyor; "Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç" şeklinde açıklandı. Başka bir anlamında ise "Diyet" olarak ifade edildi.



Arapça'da "ödemek, vermek" anlamındaki vedy kökünden türeyen diyet ise İslâm hukukunda bir şahsın haksız olarak öldürülmesi, sakat bırakılması veya yaralanması halinde ceza ve kan bedeli olarak ödenen mal veya parayı ifade eder.