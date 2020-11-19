MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKefaret ne demek? İşte TDK’ya göre kefaret kelimesinin anlamı
GeriGündem Kefaret ne demek? İşte TDK’ya göre kefaret kelimesinin anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Kefaret ne demek? İşte TDK’ya göre kefaret kelimesinin anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kefaret ne demek? İşte TDK’ya göre kefaret kelimesinin anlamı
Abone Olgoogle-news

Kefaret kelimesi bir dizi projesiyle gündeme geldi. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un başrollerini paylaştığı Kefaret, 22 Kasım Pazar akşamı macerasına başlayacak. Tanıtımlarıyla birlikte kadro kadar dizisinin isminin anlamı da merak konusu oldu. Peki, kefaret ne demek? İşte kefaret kelimesinin anlamı…

Arapça kökenli bir kelime olan kefaretin ne anlama geldiğini merak eden ve öğrenmek isteyenler internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, kefaret ne demek? İşte kefaret kelimesinin anlamı...

Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesinde Kefaret sözcüğü için şu açıklama yapılıyor; "Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç" şeklinde açıklandı. Başka bir anlamında ise "Diyet" olarak ifade edildi.

Arapça'da "ödemek, vermek" anlamındaki vedy kökünden türeyen diyet ise İslâm hukukunda bir şahsın haksız olarak öldürülmesi, sakat bırakılması veya yaralanması halinde ceza ve kan bedeli olarak ödenen mal veya parayı ifade eder.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle