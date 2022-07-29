KEDVET Başkanı Özçetin’den öneri: Pet shop açacaklara eğitim şart

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Hürriyet’e konuşan Özçetin, pet shop’lara yönelik yapılması gereken düzenlemelerle ilgili şu çağrılarda bulundu: “Ülkemizde 1 milyon 220 bin köpek, 4 milyon 100 bin kedi var. Bu sayılara en az 5 milyon olduğunu tahmin ettiğimiz kuş, kemirgen ve akvaryum sahiplerini dahil etmedik. En az 10 milyon kişinin evinde en az 1 evcil hayvan var. Bugün nihayet, pet shop’larda canlı hayvan satışı yasak. Ancak yine de bu işletmeler evcil hayvan satın almak isteyenlere bir şekilde aracılık etmeye devam ediyorlar.

Bugün ülkemizde ruhsat ve çalışma izni alan 2 bin 345 pet shop var. Pet shop’lar önemli bir iş yapıyorlar. Milyonlarca hayvan severin güvenip alışveriş yaptıkları, canları kadar sevdikleri evcil dostlarının gıda sağlıklarını emanet ettikleri işletmelerin çok daha ciddi bir iç denetime ihtiyaçları var. Bu iş profesyonel bir meslek olarak kabul edilmeli.”