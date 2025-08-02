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Kediyi işkenceyle öldürdü

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#İstanbul#Başakşehir#Yılmaz Tunç
Kediyi işkenceyle öldürdü
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

İstanbul Başakşehir’deki Yeditepe Evleri Sitesi’nde tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak Alan, çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı.

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Kediyi binanın içine götüren Burak Alan, burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı’ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak Alan’ı gözaltına aldı. Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, “Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve’ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı. Yan blokta tadilat varmış, boya badana işi. Çalışmaya gelmiş. Kızımı kandırıyor, sevmek için kucağına alıyor. Binanın içine sokuyor, orada başını okşuyor. Çocuğumun kuyruğundan tutup yere çarpıp, tekmeliyor” dedi.

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Kediyi işkenceyle öldürdü

CEZASIZ KALMAYACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

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#İstanbul#Başakşehir#Yılmaz Tunç

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