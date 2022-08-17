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'Kediye tekme' iddiası ortalığı karıştırdı! Birbirlerine girdiler

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#Tekme#Kedi#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 11:34

Bursa'da hayvansever Neslihan Mollaoğlu (47) ile çocuğuna kediye tekme attırdığı gerekçesiyle tepki gösterdiği Şeyma S. (28) arasında kavga çıktı. Mollaoğlu kanlar içinde kalırken tedavisinin ardından darp raporu alıp polise giderek şikayette bulundu. Şeyma S. de kendisini darbedip kolunu ısırdığını söylediği Neslihan Mollaoğlu'ndan şikayetçi oldu.

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Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesinin Kırcaali Mahallesi'nde meydana geldi. Malulen emekli öğretmen olan Neslihan Mollaoğlu, kapısının önünde otururken iddiaya göre yoldan geçen Şeyma S. oğluna kediye tekme atmasını söyledi. Bunun üzerine küçük çocuk koşarak kediye tekme attı. Canı yanan kedi yola doğru kaçtı. Olaya şahit olan Neslihan Mollaoğlu, çocuğun annesini uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Şeyma S. elindeki bir cisimle vurduğu Neslihan Mollaoğlu'nun kaşını yardı. Çevredekilerin araya girmesiyle Şeyma S. olay yerinden ayrıldı.

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Yüzü kanlar içinde kalan Neslihan Mollaoğlu ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mollaoğlu, tedavisinin ardından şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde Şeyma S.'nin de kendisinden şikayetçi olduğunu öğrendi. Şeyma S. ifadesinde, çocuğunun kediye tekme atmadığını, Mollaoğlu'nun haksız yere kendisine hakaret ederek kolunu ısırdığını belirtti. Şeyma S. Mollaoğlu'na taşla değil elindeki telefonla vurduğunu belirterek, "Çocuğumla yolda yürürken kedi kaçtı. Daha sonra isminin Neslihan olduğunu öğrendiğim kadın, oğlumu sorumlu tutup dövdü. Engel olmak isterken bana saldırdı. Kendimi savundum. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

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Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kediye tekme iddiası ortalığı karıştırdı Birbirlerine girdiler

'KENDİSİNİ UYARINCA BANA SALDIRDI'

Hala olayın şokunu yaşadığını belirten Neslihan Mollaoğlu ise, "Evimin önünde oturuyordum. Kediler de çevremde dolaşıyorlardı. Tanımadığım bir kadın yanında çocuğuyla aşağıdan belirdi. Kadın, çocuğuna kediye tekme atmasını söyledi. Çocuk da koşarak kedilerden birine tekme attı. Kedi yola doğru kaçtı. Ben de kediye neden böyle davrandıkları konusunda uyardım ki; gayet kibar bir şekilde uyardım. Kadın birden benim üzerime yürüdü. Bana hakaretler edip saldırmaya başladı. Saçlarımı yolmaya başladı. Daha sonra elindeki sert bir cisimle kafama vuruyordu. Yerdeki taşı almış atıyordu. Her yerim kan içindeydi. Kendimi kurtaramıyordum. Vatandaşlar gelip beni kurtarmaya çalıştı ama kadın daha şiddetle saldırıyordu. Tehditler savurduktan sonra kaçtı. Onu uyardığımda bana çocuğunun gerekirse kedileri öldürme özgürlüğünün olduğunu söyledi. İsterse gebertebileceğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.

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Kediye tekme iddiası ortalığı karıştırdı Birbirlerine girdiler

'YÜZDE 83 ENGELLİYİM, BEYİN KANAMASI RİSKİM VAR'

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını söyleyen Mollaoğlu, "Ambulansla hastaneye gittim. Zaten çok kötü durumdaydım. Benim zaten çok ciddi sağlık problemlerim var. Ben yüzde 83 engelli bir insanım zaten. Daha önce beyin kanaması geçirdim. Bu kadının bana saldırması nedeniyle beyin kanaması riski taşıyorum. Daha sonra polis merkezine gittim, şikayetçi oldum. Karakolda bana saldıran kadınla karşılaştım. Benden şikayetçi olmak için gelmiş. Saldırı sırasında saçlarımı çektiği sırada canım çok acıyordu. Kurtulabilmek için kolunu ısırdım. Kendimi kurtarma çabasında bulunduğum için benden şikayetçi olmuş. Şaka gibi" dedi.

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Kediye tekme iddiası ortalığı karıştırdı Birbirlerine girdiler

OLAY KAMERADA

Soruşturma sürerken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde Şeyma S.'nin Neslihan Mollaoğlu'nu darbettiği ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.

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#Tekme#Kedi#Kavga

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