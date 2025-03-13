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Kediye tekme atan kişi tutuklandı

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#Kedi#Tekme#Isparta
Kediye tekme atan kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 16:15

Isparta'da kediye tekme atarken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra yakalanıp gözaltına alınan vicdansız tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki B.Y. isimli şahıs, pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kediyi tekme atarak uzaklaştırdı. O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin altından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kediye tekme atan kişi tutuklandı

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#Kedi#Tekme#Isparta

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