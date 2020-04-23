MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörüntü büyük tepki çekti! Cezası belli oldu
GeriGündem Görüntü büyük tepki çekti! Cezası belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 18:36,Son Güncelleme:

Görüntü büyük tepki çekti! Cezası belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görüntü büyük tepki çekti! Cezası belli oldu
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kedinin kuyruğunu çekerek eziyet eden B.A.'ya 947 TL idari para cezası kesildi.

B.A., yakaladığı kedinin kuyruğunu çekerken o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan bir kişi sosyal medyadan paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisini topladı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın talimatı üzerine Elbistan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada kimliği tespit edilen B.A.'ya Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından 947 TL idari para cezası kesildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle