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Kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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#Konya#Trafik Kazası#Musa Yiğit
Kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 23:46

Konya'da, sürücüsünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Musa Yiğit yaralanırken, yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız ise yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Taraşcı yolu Gökçe Hüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa Yiğit, 42 CVY 24 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi.

Kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobiliyle şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada sürücü Musa Yiğit ile yanındaki arkadaşı Erdem Yıldız yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Konya#Trafik Kazası#Musa Yiğit

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