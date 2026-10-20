Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı: Motosiklet kazası kamerada

Yusuf YILDIZ/ADANA, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 12:16
Adana’da yola çıkan kediye çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan Halil İbrahim (18), aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kaza, 17 Ekim’de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil İbrahim, aniden yola çıkan kediyi görünce çarpmamak için manevra yaptı.
Motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan Halil İbrahim, hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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