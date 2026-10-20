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Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı: Motosiklet kazası kamerada

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#Kedi Kazası#Motosiklet Kazaları#Adana Trafik Kazası
Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı: Motosiklet kazası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 12:16

Adana’da yola çıkan kediye çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan Halil İbrahim (18), aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 17 Ekim’de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil İbrahim, aniden yola çıkan kediyi görünce çarpmamak için manevra yaptı.

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı: Motosiklet kazası kamerada

Motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan Halil İbrahim, hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Kedi Kazası#Motosiklet Kazaları#Adana Trafik Kazası

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