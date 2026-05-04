Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan zincir markette, market çalışanı bir kadın, marketin önünde duran sokak kedisini ‘Gel annem gel’ diyerek yanına çağırdı. Kadın, elinde bulunan yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı. Kedi, arabanın altına sığınırken, kadın arabanın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaşananları başka bir kadın, ‘Yazık hayvana’ diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sanal medyada yayılırken, kadın bugün polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.