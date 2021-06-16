“Kedim bir hırsız”: Çalıntı eşyaları bahçesindeki ipe dizdi, sahiplerini arıyor

Kate Felmet, 3 yaşında Esme adında bir kediye sahip ama kedisinin maalesef çok kötü bir huyu var. O küçük bir hırsız… Ağzına sığdırabildiği her şeyi çalıyor ve eve getiriyor. Genelde eve eldiven, yüz maskesi ya da bez parçaları getiren Esme bir komşunun garajından kamera, mayo, bant, boya rulosu ve bir miktar kumaş da yürütmüş.

Felmet, kleptomani yani çalma hastalığı olan kedisinin çok sayıda eşya aşırması üzerine harekete geçti ve önce kapı kapı dolaşarak komşularından özür diledi. Ardından kleptoman kedisiyle başa çıkmanın daha da iyi bir yolunu bulan kadın, ABD'nin Oregon eyaletinin Beaverton bölgesindeki evinin bahçesine "Kedim bir hırsız” tabelası astı ve çalıntı eşyaları ipe dizerek sahiplerinin gelip eşyalarını almalarını istedi.

Insider'a konuşan Felmet, Esme’nin 2019 yazında dışarı çıkmaya başladığından beri her gün eve en az bir çalıntı parçayla döndüğünü söyledi. Felmet'ın anlattıklarına bakılırsa Esme, eve ölü kuşlar ve çöp parçaları getirmekle başladı, daha sonra eldiven, maske gibi eşyalarla devam etti.

Felmet, "Annem bir kuş gözlemcisi ve bu konuda oldukça sıkıntılıydı, bu yüzden eve getirdiği kuş olmayan her şey için Esme'yi övmeye başladım. Ne zaman bir şey getirse, arka kapıya geliyor ve ona iyi bir iş çıkardığını söyleyene kadar çok farklı ve sert bir şekilde miyavlıyor” ifadelerini kullandı.

KARANTİNADA MASKE, YAZIN BAHÇE ELDİVENİ

2020 baharında koronavirüs karantinası başladığında, Esme eve getirdiği eşyaları artırmaya başladı. Önceden günde birkaç adet yüz maskesi getiren Esme, bir gün eve tam 11 maskeyle döndü. Felmet, Esme'nin eve çok tuhaf şeyler getirdiğini ancak havalar ısınmaya başladıkça, özellikle bahçe eldivenlerinin öne çıktığını belirtti.

Felmet "Önceleri günde iki çift eldiven getiriyordu, haftanın sonunda 14 çift bahçe eldivenim oluyordu, bu konuda bir şey yapmazsam yaz sonuna kadar bu işin içinden çıkamayacağımı düşündüm. İşte o zaman ön bahçeye bir çamaşır ipi gerdim ve çalınan tüm eşyaları ipe astım ve eşyaların asıl sahiplerinin gelip bunları almasını bekledim” dedi.

Felmet, “Kedim bir hırsız” panosunu astığından beri 10 çift eldiven, birkaç maske ve bir koşu kemerini asıl sahiplerine ulaştırmış bile. Tabela asıldıktan sonraki bir hafta boyunca Esme'nin eve bir şey getirmediğini de ifade eden Felmet, kedisinin bu konuda biraz kızgın olduğu izlenimine kapıldığını söyledi.

Felmet'ın bahçesinden eşyalarını almaya gelen komşular çoğunlukla fotoğraf çekiyor ancak bir kere bir okul otobüsü yanaşıp birkaç çift eldiven almış. Felmet, bunun üzerine “İsterseniz bir çift eldiven alabilirsiniz” yazan başka bir tabela asmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Felmet, komşuları hakkında da "Çoğunlukla eğlenmiş görünüyorlar ama Esme'nin garajlarından üç kez aynı dizlikleri çaldığı aile için bu hala biraz garip ve pek eğleniyor gibi değiller” diye konuştu.

"ASLA BÜYÜMEYEN ÇOCUK GİBİLER"

Hırsızlık yapan tek kedi Esme değil elbette... Çünkü bu onların doğasında var.

Veteriner Hekim Altuğ Özer, “Hem kediler hem de köpekler için kleptoman diyebiliriz. Onlar zekaları ve yapıları gereği asla büyümeyen çocuk gibidir. Muhakeme yetenekleri olmadığı için özellikle yemek konusunda çok dayanıksızdırlar. Doğal güdülerine ve içgüdülerine dayanamadıkları için buna engel olmak mümkün değil. Hiç büyümeyecek çocuklar oldukları için psikolojileri ve yaklaşımları bu doğrultudadır" diyor.

Esme ile tekrar gündeme gelen kedilerin hırsızlık hikayelerini yıllardır gerek sosyal medyada gerekse haberlerde ilgi ile takip ediyoruz. Peki, haberlerde boy gösteren bu yaramaz kediler tekrar hatırlamaya ne dersiniz?

İşte iz bırakan hırsız kedi hikayeleri...

ERKEK İÇ ÇAMAŞIRI VE ÇORAP ÇALAN HIRSIZ KEDİ

Fotoğraf: Facebook

Brigit’in hikayesini Mart 2016’da pek çok haber kanalında izledik. Yeni Zelanda'da yaşayan ve Tonkinese türünden olan Brigit, geceleri hırsızlığa çıkarak erkek iç çamaşırı ve çorabı çalıyordu.

2 ayda eve tam 11 çift erkek çamaşırı 50'den fazla çorap getiren kedinin sahibi Sarah Nathan, kedisinin bu tuhaf alışkanlığını Facebook'taki takipçileri ile paylaştı. "Artık bu iş komik olmaya başladı. Birileri çorap ve iç çamaşırlarını arıyordur" diyen Nathan'ın Facebook hesabına koyduğu resimler o dönem pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Yıkadığı çamaşırlar arasında evdekilere ait olmayan parçaları fark eden Sarah bir gün Brigit’in ağzında bir çorapla oturma odasına girdiğini görünce durumu anladı: Hırsız kedinin hedefindeki dairede çok sayıda erkek bir arada yaşıyordu ve çalınan eşyaları konusunda gayet anlayışlılardı.

Nathan ise Brigit'i eve kapatmadıklarını çünkü kuş ya da başka hayvan avlamadığını ama yakın zamanda taşraya taşınacakları için kedisinin hırsızlık yapamayacağını söylemişti. Umarız artık taşrada yaşıyorlardır ve Brigit hırsızlık yapmayı bırakmıştır.

İKİ KARDEŞ ÇETE GİBİ EŞYA ÇALIYOR

Ocak 2014’te yayınlanan bu haberin kahramanları ise iki kardeş kediydi... O tarihlerde Londra'da yaşayan Margaret ve Eddie Boddy, kedileri Eric ve Ernie'nin komşulardan çalıp getirdiği onlarca eşyanın sahiplerini arıyordu.

Komşu evlerden gelen 100'ü aşkın çalıntı eşya arasında ayakkabılar, terlikler ve eldivenler vardı. Hırsızlığa merak saran 4 yaşındaki kardeş kediler, gözlerine kestirdikleri ayakkabıları çoğu kez çift halinde çalıyordu. Bir gün ayakkabının tekini, ertesi gün de eşini getiriyorlardı.

Tıpkı Esme gibi bu kediler de eve yeni bir şey getirdiklerinde farklı şekilde miyavlıyorlardı. Kedilerin sahipleri, bazı çalıntı eşyaların sahiplerini bulduklarını, sahibini bulamadıkları eşyaları da hayır kurumlarına bağışladıklarını açıkladı.

600'ÜN ÜZERİNDE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Şubat 2015’te yayınlanan haberde Kaliforniya’da yaşayan Dusty adlı kleptoman kedinin, üç yıl içinde 600'ün üzerinde hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıkmış ve herkes o günlerde Dusty’i konuştu.

Dusty’nin çaldığı eşyalar da hayli ilginçti, Sütyen, gömlek, gözlük, oyuncak, ne ararsanız vardı. Geceleri sahipleri uyurken o boş durmuyor eve bir sürü eşya yığıyordu. İşte o dönem kameraya yansıyan görüntüleri..



KİRLİ AYAKKABI KOLEKSİYONU YAPIYOR

Ağustos 2020'de tanıştığımız bir Pensilvanya kedisi olan Jordan da kendini hırsızlıkla dolu bir hayata adamıştı ama kedinin sahibi BJ Ross, onun bu küçük suçlarını telafi ediyordu.

Jordan'ın sahibi, 6 kiloluk kedisinin gece rutininin dışarı çıkmak, komşulardan bazı ayakkabılar çalmak ve eve dönmek olduğunu söyledi. Bu nedenle Jordan’ın oldukça büyük bir kirli ayakkabı koleksiyonu vardı.

Ross, kedisinin gece rotalarını takip etmek için Jordan’a bir izleme cihazı yerleştirmiş ve kedisinin terlik, yüksek topuklu ayakkabı ve spor ayakkabı avında evden eve yolculuğunu belgelemişti. Hatta BJ Ross, ayakkabıların sahibini bulmak için bir Facebook grubu bile oluşturmuştu.

ONUN DERDİ PARAYLA

Geçtiğimiz yıl Rusya’da da tomarla para çalan kedinin hikayesini de dinledik. Diğer kediler gibi komşuların eşyalarına değil tomar tomar paralara göz diken azılı hırsız bir kafeye dadanmıştı. Kasa bölümünde sarılmış haldeki para balyasını ağzına alarak kafeden çıkmaya çalışırken suçüstü yakalan kedinin ağzından paralar alınmış ve kedi dışarı çıkarılmıştı.

Hırsızlığı alışkanlık haline getiren kedi başka bir gün yine ağzında bir tomar para ile suçüstü kafe müşterilerine yakalandı. Kafenin güvenlik kameralarıyla da görüntülenen hırsızlık olayı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kafe sahipleri sürekli para çalmaya çalışan kediye yemek verdiklerini fakat kedinin yine de para çalmaya çalıştığını söyleyerek kedinin hırsızlığı alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

MAHALLENİN KABUSU CHINA

Yaşadığı mahallede eline geçen her şeyi sahibi Monica’ya getiren hırsız kedi China da geçen yıl sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çorap, eldiven, alüminyum tel, kibrit, aklınıza ne gelirse affetmeyen China'nın eşya çalma huyunun 2-3 yaşlarındayken ortaya çıktığı söyleniyordu.

Kedisinin hırsızlıklarını belgelemek için gizli kamera sistemi kuran Monica, salgın döneminde hayvanın dışarıda daha fazla dolaşabildiğini, bu nedenle tüm gün başkalarının eşyalarını çaldığını ifade etmişti.

HIRSIZ KEDİSİ YÜZÜNDEN KOMŞULARIYLA ARASI AÇILDI

2012 yılında Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre de İngiltere’de 2 yaşındaki kedi Denise, komşuların iç çamaşırlarını, havlularını, bebek bezlerini, futbol toplarını hatta ağır eşyalarını bile çalıyordu.

Bu nedenle komşuları ile arası açılan Lesley Newman, çalıntı eşyaları bir sepette biriktiriyordu. Sokak kameralarına suçüstü yakalan ve suçu tescillenen Denise’in sahibi komşularına evlerinden ya da bahçelerinden bir şey kaybolduğunu fark ettiklerinde ilk ona gelmelerini söylemişti.

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