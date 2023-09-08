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Kedilerin üzerine kezzap döktüğü sırada yakalanmıştı... O vicdansız tekrar aramızda

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#Eyüpsultan#Murat Özdemir#Kediye Kezzap
Kedilerin üzerine kezzap döktüğü sırada yakalanmıştı... O vicdansız tekrar aramızda
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:00

İSTANBUL Eyüpsultan’da bir camide temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Özdemir (44), 20 kediye kezzap ve asit döktüğü gerekçesiyle 4.5 yıla kadar hapisle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

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İlk duruşmada tutuklu sanık Murat Özdemir, daha önce köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, “Ayrıca kedilerin bulunduğu büyük bir grubun başka bir kediye zarar verdiğini gördüm. Saldırgan kedileri engellemek için elimdeki asidi üzerilerine döktüm. Evde beslediğim civcivlerden birini sokak kedilerinin götürdüğünü görünce sinirlendim ve pet şişeye tuz ruhu koyarak kedinin üzerine döktüm. Bunların dışında kedilere asit dökmedim. Amacım öldürmek de değildi” dedi. Murat Özdemir emniyette ve savcılıkta kedilerin üzerine karton bardakla asit döktüğü yönündeki ifadesini ise kabul etmedi.

Kedilerin üzerine kezzap döktüğü sırada yakalanmıştı... O vicdansız tekrar aramızda

SAVCI ‘TUTUKLULUĞU DEVAM ETSİN’ DEDİ 

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Duruşma savcısı, Murat Özdemir’in saldırıyı birden fazla kez işlemesi ve hayvanlara yönelik kastı olduğunu belirterek tutukluluk halinin devam edilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme ise savunmasının alınmış olması nedeniyle Murat Özdemir’in tahliyesine karar verdi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin suçtan doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmediğini belirten mahkeme, davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca Eyüpsultan Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazı yazılarak müşteki olarak duruşmaya katılmaları istendi.

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#Eyüpsultan#Murat Özdemir#Kediye Kezzap

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