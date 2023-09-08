Kedilerin üzerine kezzap döktüğü sırada yakalanmıştı... O vicdansız tekrar aramızda

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İlk duruşmada tutuklu sanık Murat Özdemir, daha önce köpeklerin saldırısına uğradığını belirterek, “Ayrıca kedilerin bulunduğu büyük bir grubun başka bir kediye zarar verdiğini gördüm. Saldırgan kedileri engellemek için elimdeki asidi üzerilerine döktüm. Evde beslediğim civcivlerden birini sokak kedilerinin götürdüğünü görünce sinirlendim ve pet şişeye tuz ruhu koyarak kedinin üzerine döktüm. Bunların dışında kedilere asit dökmedim. Amacım öldürmek de değildi” dedi. Murat Özdemir emniyette ve savcılıkta kedilerin üzerine karton bardakla asit döktüğü yönündeki ifadesini ise kabul etmedi.

SAVCI ‘TUTUKLULUĞU DEVAM ETSİN’ DEDİ

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Duruşma savcısı, Murat Özdemir’in saldırıyı birden fazla kez işlemesi ve hayvanlara yönelik kastı olduğunu belirterek tutukluluk halinin devam edilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme ise savunmasının alınmış olması nedeniyle Murat Özdemir’in tahliyesine karar verdi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin suçtan doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmediğini belirten mahkeme, davaya katılma talebini reddetti. Ayrıca Eyüpsultan Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazı yazılarak müşteki olarak duruşmaya katılmaları istendi.