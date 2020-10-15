Kedilerin göz bebekleri neden büyür?
Kediler, ortama kolaylıkla ayak uydurabilen, buna göre davranışları ve fiziki koşulları şekil alan canlılardır. Tüm dünyaya Anadolu'dan yayılan kedi ırkı, ev ortamına kolaylıkla adapte olabilmeleri dolayısıyla evcil hayvan statüsünde yer alıyor. Aynı evin içerisinde sürekli gözlemleme ihtimali olduğundan kedilerin göz bebeklerinin belirli zamanlarda büyüyüp küçüldüğü pek çok kişinin dikkatinden kaçmıyor. Peki, Kedilerin göz bebekleri neden büyür? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kedilerin göz bebekleri, o anki ruh hallerini yansıtır. Aynı zamanda ışık yoğunluğunun düşük olduğu koşullarda, gözün içine daha fazla ışık girebilmesi için gözbebekleri büyür. Bu nedenle gözün arkasındaki tapetum lucidum tabakasından yansıyan ışık geceleri daha kolay fark edilir ve parlama olarak algılanır.
Diğer taraftan ışık ihtiyacı olmayan zamanlarda kedilerin göz bebeklerinin büyümesi ise ruh hallerinden kaynaklanmaktadır. Kedilerin göz bebeklerinin büyümesi, korku, kızgınlık ve oyun oynama anlarında gerçekleşir.
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