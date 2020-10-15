Kedilerin göz bebekleri neden büyür?

Kedilerin göz bebekleri, o anki ruh hallerini yansıtır. Aynı zamanda ışık yoğunluğunun düşük olduğu koşullarda, gözün içine daha fazla ışık girebilmesi için gözbebekleri büyür. Bu nedenle gözün arkasındaki tapetum lucidum tabakasından yansıyan ışık geceleri daha kolay fark edilir ve parlama olarak algılanır.

Diğer taraftan ışık ihtiyacı olmayan zamanlarda kedilerin göz bebeklerinin büyümesi ise ruh hallerinden kaynaklanmaktadır. Kedilerin göz bebeklerinin büyümesi, korku, kızgınlık ve oyun oynama anlarında gerçekleşir.