Kedileri av tüfeği ile öldüren cani için 3 yıla kadar hapis istendi

İpsala ilçesine bağlı Köprü Mahallesi'nde 2018 yılından bu yana devam eden kedi ölümlerine ilişkin hayvansever Hüseyin Bülbül, olayın peşine düştü. Bülbül, son 7 yılda beslediği kedilerin bazılarının ortadan kaybolması, bazılarının ölü bulunmasının ardından sokağın belirli noktalarına güvenlik kamerası yerleştirdi. Hüseyin Bülbül ayrıca ölü bulunan kedileri özel bir kliniğe götürdü. Klinik raporunda, 'ateşli silah yaralanması ile uyumlu patolojiler' tespit edildiği, hayvanların tüfek saçması sonucu öldüğüne ilişkin bulgulara yer verildi. Bülbül, güvenlik kamerası görüntülerinden komşusu K.G.'den şüphelendi. Görüntülerde; K.G.'nin bahçesine giren bazı kedilerin aniden kaçtığını fark etti.

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hüseyin Bülbül, komşusu K.G.'den şikayetçi oldu. Eve giden İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G.'ye ait ruhsatlı 2 av tüfeğine incelenmek üzere el koydu. Öte yandan K.G.'den alınan svap örneklerinde sol elinde atış artıklarına rastlandı. K.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen K.G., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTURACAK DELİL MEVCUT'

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin hazırladığı iddianamede K.G., hakkında, 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, "Herhangi bir silah ateşleme görüntüsü tespit edilmese de şüphelinin ikamet ettiği evin bahçe kapısı önünde bir kedinin can çekiştiği ve bir kedinin de kaçtığının tespit edildiği, dosya kapsamında tanık olarak beyanı alınan S.Ç.'nin şüphelinin bahçe kapısı önünde bir kediyi yatar vaziyette gördüğünü, başını sevmek istediğinde kedinin ölü olduğunu fark ettiğini, kediyi eline aldığında başından kan aktığını görmesi üzerine yol üzerinde kalmaması amacıyla kediyi çöp tenekesinin içerisine bıraktığını, ölen ve yaralanan 2 kedi hakkında düzenlenen 25/08/2025 tarihli veteriner hekim ön muayene raporu ile çekilen radyografilerde ateşli silah yaralanması (kuş saçması) ile uyumlu patolojiler gözlemlendiği şeklinde rapor tanzim edildi. Tüm dosya kapsamı incelenmekle şüpheli savunması, bilgi sahibi beyanları, İpsala İlçe Tarım Müdürlüğü'nün yazılı başvurusu, müşteki beyanı, kamera görüntüleri ve kriminal raporları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin olay tarihinde müşteki Hüseyin Bülbül tarafından da beslenmekte olan sokak kedilerine ateş etmek suretiyle, bir kedinin ölümüne neden olarak üzerine atılı suçu işlediğine dair ve bir kedinin yaralanmasına neden olarak tariflenen suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açmak üzere yeterli şüphe oluşturacak kadar delilin mevcut olduğu anlaşılmakla" denildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık K.G.'nin yargılanmasına İpsala 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuksuz yargılanan sanık K.G., hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, masum olduğunu söyledi. K.G., hakkında adli kontrol kararının devam etmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

'İLK CELSEDE DELİLLER TOPLANDI'

Hüseyin Bülbül'ün avukatı Edirne Barosu Keşan Temsilcisi ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Ağır Ürkmez, kedilerin 2018 yılından bu yana sistematik olarak öldürüldüğünü belirterek, "En somut adımlar, 24 Ağustos 2025 tarihiyle Hüseyin Bülbül'ün şikayet etmesi neticesinde başlamıştır. Davanın ilk celsesi görüldü. İlk celsede deliller toplandı. Balistik rapor sonucu dosyaya ibraz edilmiştir. Şüpheli beyanlarında suçu işlemediğini, bu olayla ilgi ve alakasının olmadığını söylemişse de dosyadaki mevcut deliller, tanık beyanları şüphelinin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkarmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak davanın takipçisi olacağız" dedi.

'KONUNUN TAKİPÇİYİZ'

K.G.'nin kedileri bahçesinde ateşli silah ile vurduğunu belirten Ürkmez, "Bununla ilgili delillerimizi dosyayla sunmuş bulunmaktayız. Onun haricinde veteriner ön raporunda da kedilerin ölümüyle ilgili olarak vücutlarında saçma bulunduğu açıklığa kavuşmuştur. Kamera kayıtlarımızı da delil olarak dosyayla sunduk. Bu konunun takipçisiyiz. '5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereği de şüphelinin ceza alması için elimizden gelen her şeyi baro olarak yapmak niyetindeyiz. Bununla ilgili son kararı mahkeme verecektir. Şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolü ise devam etmektedir" diye konuştu. Hüseyin Bülbül ise davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydederek, K.G.'nin hak ettiği cezayı almasını istediklerini söyledi.