Kediden bulaşan bakteri kör etti

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Olaydan yaklaşık bir ay sonra sağ gözünde görme kaybı başlayan Kurt, durumu önemsemedi ancak 2 gün sonra sağ gözünde tamamen, sol gözünde kısmi görme kaybı yaşaması üzerine hastaneye başvurdu. İlk gittiği hastanede tanı koyamayan doktorlar, Kurt’u Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Buradaki muayenelerde, Kurt’u tırmalayan kediden ‘Bartonella’ bakterisi bulaştığı tansı konuldu ve ilaçlı tedaviye başlandı. Yaklaşık 2 aydır devam eden tedavinin sonunda Kurt’un sol gözü normale dönerken, sağ gözündeki yüzde 70’lik görme kaybı devam ediyor.

‘sabunlu suyla yıkayın’

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan ‘Bartonella’ bakterisiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri aktardı. Erdoğan, “Kedilerin ısırması, tırmalaması veya açık bir yaraya temas etmesi sonucu bulaşabilir. Temas sonrası o bölgenin temiz ve bol sabunlu suyla yıkanması gerekiyor. Bir hafta ile 10 gün arasındaysa en yakın sağlık merkezine başvuru yapılması gerekiyor” dedi.

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Erdoğan, bakterinin dışarıda yaşayan kedilerden bulaştığını ancak evde yaşayan kedilerin de dışarıdan geldiklerinde temizlenmesi gerektiğini vurguladı.